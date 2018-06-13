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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Acai çileği mucizesi

Erdek- seferini yapan yolcu otobüsünde korku dolu anlar

Erdek- seferini yapan yolcu otobüsüne otobanında seyir halindeyken taşlı saldırı düzenlendi. Yol kenarındaki bir yamaçtan 2 kişinin attığı iddia edilen kaya parçası, otobüsün ön camından içeriye girerek muavin koltuğuna saplandı. Polis, otobüs dışında bir otomobilin daha zarar gördüğü saldırının faillerini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi - Otobanı, Demirtaş Mevkisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdek-Ankara seferi yapan Bülent Aydın idaresindeki 16 KPZ 56 plakalı yolcu otobüsüne seyir halindeyken, iddiaya göre otoban kenarındaki bir yamaçta bulunan 2 kişi tarafından kaya parçası fırlatıldı.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 09:24
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