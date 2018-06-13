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  1. Seçim yasakları ne zaman başlıyor?

çıkacak mı? 'den bedelli açıklaması

Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran inde AK Parti iktidarı devam ederse ’nin ilk işinin düzenlemesi olacağını söyledi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 09:57
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