Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle ilgili, "Bence şartlar oluştu" sözünün ardından ikinci işaret AK Parti yönetiminden geldi.
Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti'den bedelli açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran seçiminde AK Parti iktidarı devam ederse TBMM’nin ilk işinin bedelli askerlik düzenlemesi olacağını söyledi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın bedelli askerlikle ilgili, "Bence şartlar oluştu" sözünün ardından ikinci işaret AK Parti yönetiminden geldi.
Etiketler: AK Parti , Milli Savunma Bakanlığı , Binali Yıldırım , TBMM , TSK , Bedelli askerlik , seçim , Başbakan , meclis
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