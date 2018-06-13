Orta ve Güney Amerika'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen bu meyve, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.
Acai çileği mucizesi
Orta ve Güney Amerika'da yetişen Acai çileğinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kanser hücrelerine karşı etkili olduğu araştırmalarla ortaya koyulan bitkinin sağlığa tüm faydaları haberimizde...
Etiketler: Güney Amerika , acai çileği
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.