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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çürük diş vücuda tehlike saçıyor

mucizesi

Orta ve 'da yetişen nin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kanser hücrelerine karşı etkili olduğu araştırmalarla ortaya koyulan bitkinin sağlığa tüm faydaları haberimizde...

Orta ve 'ya özgü olan Acai palmiye ağaçlarında yetişen bu meyve, kızılcık, ahududu, böğürtlen, çilek ve yaban mersininden daha zengin bir antioksidan kaynağıdır.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 08:47
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