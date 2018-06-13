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Çürük diş vücuda tehlike saçıyor

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Çürük diş vücuda tehlike saçıyor

Hocam 3 yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Kadın doğum doktoru benden meni istedi. 4 kardeşiz. Hepsinin de çocuğu var. Bu test şart mı?

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 07:55
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