Ünlü hiphop şarkıcısı Mohamed Hareke Antalya'da cinayetten tutuklandı

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Kleopatra Plajı'ndaki 16 numaralı büfenin sahilinde meydana geldi. Denizin yaklaşık 100 metre açığında hakaretsiz halde bir kadını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri olay yerine yönlendirildi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik ekipleri, kadını botla karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin burada yaptığı kontrollerde kadının öldüğünü belirledi. Kadının cesedi savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay, yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalarda ölen kadının Alman uyruklu 35 yaşındaki Katharina Kugel olduğu ve Azak Otel'de konakladığını belirmesi üzerine çalışma başlattı.