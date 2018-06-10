Sağlık sektöründe binlerce işe alım gerçekleştirilecek

Sağlık alanında personel alımı başladı, en yüksek alımı da Sağlık Bakanlığı yapacak. Bakanlık, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak. Başvurular ise yarın doluyor.

Sene başında Sağlık Bakanlığı, 2018 yılı için 55 bin sağlık personeli istihdam edileceğini açıklamıştı. Bugüne kadar da Bakanlık, bin 320'si ortaöğretim mezunlarından, 827'si ön lisans mezunlarından ve 6 bin 853'ü lisans mezunlarından olmak üzere toplam 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yaptı.

Sağlıkta istihdam ihtiyacını karşılamak için son yıllarda kamu ciddi personel alımı yapıyor. 2017'de, 16 bin 500'ü sağlık personeli, 13 bini doktor, 17 bini şirket personeli olmak üzere toplam 46 bin 500 sağlık personeli için kadro oluşturuldu. En fazla kadro da 8 bin 500 kişiyle, hemşire ve ebe için oluşturuldu. Sene içinde de 10 bin sağlık işçisinin dışında 36 bin sağlık personeli istihdam edildi. İstihdam açığının çoğunluğu da sağlık meslek liseleri ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından karşılandı.

8 BİN HEMŞİRE ALINACAK

Şimdi ise Sağlık Bakanlığı 18 bin yeni sağlık personeli istihdam edeceğini duyurdu. Alınacak personelin 8 bini hemşire, 2 bini ebeden oluşacak. Bin kişi de ilk ve acil yardım teknisyeni olarak alınacak. Bakanlık, 800 de tıbbi sekreter alımı yapacak.

Adaylar, tercihlerini, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden kimlik numarası ve şifresi ile yapabilecek. Adaylarda aranan şartlar ise devlet memurluğu için gerekli şartlardan oluşuyor. Ayrıca odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarını tercih etmek isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü öğrenim görmüş adayların Devlet Personel Başkanlığı'na müracaat etmesi gerekiyor. Bunların dışındaki adayların ise Devlet Personel Başkanlığına başvuru yapmasına gerek yok.

Sağlık Bakanlığı'nın dışında Adli Tıp Kurumu da çoğunluk sağlık alanında çalışmak üzere 200 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi ise 22 Haziran. Adayların, ortaöğretim kurumlarının acil tıp alanı ve dalları ya da acil sağlık hizmetleri alanı, acil tıp teknisyenliği ve tıbbi dokümantasyon, sekreterlik ön lisans programlarından mezun olması gerekiyor.

Sağlık alanında sadece kamu değil, özel sektör de bu dönem personel alımı yapıyor. Sağlık memurundan radyoloji teknisyenine, hasta bakım teknisyeninden acil tıp teknisyenine birçok alanda sağlık kuruluşları 5 binin üzerinde elaman arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ BRANŞLARDA KAÇ KİŞİ ALACAK

Biyolog 79, Çocuk Gelişimcisi 59, Dil ve Konuşma Terapisti 24, Diyetisyen 205, Ebe 2.000, Fizyoterapist 208, Hemşire 8.188, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 20, Odyolog 41, Perfüzyonist 25, Psikolog 211, Sağlık Fizikçisi 22, Anestezi Teknisyeni 151, Çevre Sağlığı Teknisyeni 50, Diş Protez Teknisyeni 32, İlk ve Acil Yardım Teknisyeni 319, Laboratuvar Teknisyeni 148, Ortopedi Teknisyeni 25, Röntgen Teknisyeni 211, Tıbbi Sekreter 241, Adli Tıp Teknikeri 9, Ağız Diş Sağlığı Teknikeri 330, Ameliyat Teknikeri 172, Anestezi Teknikeri 569, Çevre Sağlığı Teknikeri 105, Diş Protez Teknikeri 90, Diyaliz Teknikeri 232, Eczane Teknikeri 123, Elektronörofizyoloji Teknikeri 49, Evde Bakım Teknikeri 104, Fizik Tedavi Teknikeri 208, İlk ve Acil Yardım Teknikeri 1.006, İş ve Uğraşı Terapisi 19, Laboratuvar Teknikeri 577, Odyometri Teknikeri 157, Ortopedi Teknikeri 136, Patolojik Anatomi Teknikeri 56, Radyoterapi Teknikeri 46, Röntgen Teknikeri 761, Tıbbi Sekreter 818, Sosyal Çalışmacı 174.