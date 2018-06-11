İstanbul'da iplik fabrikasında yangın

İstanbul Davutpaşa'da bir kumaş ve iplik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede bütün fabrika binasını saran yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

6 ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin, büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sabah saat 06.45 civarında fabrikanın çatı kısmında çıkan yangının çıkış nedeni henüz belli olmadı.

Çatıda başlayan yangın alt kattaki depoya kadar ulaştı. Fabrikada kimyasal maddelerin de olduğu belirtiliyor.

Yangının çevre binalara da sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

Fabrika yangınından çıkan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

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