Mide kanserine c vitamini kalkanı

Bilinçsiz beslenme, sigara ve alkol tüketimi, mide kanserine davetiye çıkartıyor. Dünyada en sık görülen 4. kanser türü olan bu hastalık, genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılıyor. Türkiye'de her yıl 20 bin kişi, mide kanserine yakalanıyor. Acıbadem Kayseri Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Karaman, sinsi ilerleyen mide kanserinde karın ağrısı, halsizlik, şişkinlik gibi diğer hastalıklarla karıştırılabilecek rahatsızlıkların görüldüğünü belirtiyor. Erken tanı ve tedavinin önemine değiniyor. Mide kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için anlatıyor...
SİGARA RİSKİ ARTIRIR
Hastalığın gelişiminde bazı çevresel faktörlerin yanı sıra beslenme şekli de önem taşıyor. Özellikle sigara kullanımı, mide kanserinde riski 2 katına çıkarıyor. Bunun yanı sıra fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar ve yağda kızartılmış gıdalar ile aşırı kırmızı et tüketiminin de mide kanserine yakalanma riskini artırıyor.
İŞTAH KAYBI, AĞRI...
Bunun yanında mide kanseri gece uykudan uyandıracak şekilde midede ağrı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile doktor kontrolüne girmeleri gerekiyor. Mide kanserinde erken tanı konulduğunda sağ kalım oranları yarı yarıya ulaşıyor.
BİYOPSİ ŞART...
Mide kanseri şüphesinde ilk tanı yöntemini endoskopi oluşturuyor. İşlem sırasında mideden parça alınarak biyopsi yapılıyor. Böylece kesin tanı konuluyor. Kanser ileri evrede ise tedavide cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri kullanılıyor. SEBZE YIYIN!
Mide kanserinden korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Beslenme şeklinin sebze ve meyve ağırlıklı olması, az karbonhidrat içermesi öneriliyor. Tuzlu, yağlı, asitli, tütsülenmiş, beklemiş ve hazır gıdalar kanser riskini artırdığından tercih etmemek gerekiyor. Uzmanlar, ailesinde mide kanseri öyküsü olanların düzenli aralıklarla muayenelerini ve testlerini yaptırmasını söylüyor. Yine beslenmede C vitamini ve kalsiyumdan zengin gıdalara ağırlık vermek, taze sebze ve meyve tüketmek, mide kanserinden koruyor.
BROKOLİ VE BEZELYEYİ DENEYİN
Hastalıklardan koruyan C vitamini tüketiminin günlük 100 mg'ı geçmemesi gerekiyor. Bol miktarda C vitamini bulunan besinler, şöyle sıralanıyor: Portakal, greyfurt, mandalina, limon, kivi, kavun, çilek, yaban mersini, maydanoz, tere, kuşburnu, kırmızılahana, biber, brokoli ve bezelye...
SİGARA RİSKİ ARTIRIR
Hastalığın gelişiminde bazı çevresel faktörlerin yanı sıra beslenme şekli de önem taşıyor. Özellikle sigara kullanımı, mide kanserinde riski 2 katına çıkarıyor. Bunun yanı sıra fazla tuz tüketimi, gıda koruyucu katkılar, temiz olmayan içme suları, yüksek ısıda pişirilmiş etler, küflenmiş tahıllar ve yağda kızartılmış gıdalar ile aşırı kırmızı et tüketiminin de mide kanserine yakalanma riskini artırıyor.
İŞTAH KAYBI, AĞRI...
Bunun yanında mide kanseri gece uykudan uyandıracak şekilde midede ağrı ve hazımsızlık, sebebi bilinmeyen kilo kaybı, iştah azalması, erkenden doyma, demir eksikliği, yutma güçlüğü, kansızlık, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendisini gösteriyor. Özellikle ailesinde mide kanseri hikayesi olanların bir şikayeti olmasa bile doktor kontrolüne girmeleri gerekiyor. Mide kanserinde erken tanı konulduğunda sağ kalım oranları yarı yarıya ulaşıyor.
BİYOPSİ ŞART...
Mide kanseri şüphesinde ilk tanı yöntemini endoskopi oluşturuyor. İşlem sırasında mideden parça alınarak biyopsi yapılıyor. Böylece kesin tanı konuluyor. Kanser ileri evrede ise tedavide cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri kullanılıyor. SEBZE YIYIN!
Mide kanserinden korunmanın yolu, sağlıklı beslenmekten geçiyor. Beslenme şeklinin sebze ve meyve ağırlıklı olması, az karbonhidrat içermesi öneriliyor. Tuzlu, yağlı, asitli, tütsülenmiş, beklemiş ve hazır gıdalar kanser riskini artırdığından tercih etmemek gerekiyor. Uzmanlar, ailesinde mide kanseri öyküsü olanların düzenli aralıklarla muayenelerini ve testlerini yaptırmasını söylüyor. Yine beslenmede C vitamini ve kalsiyumdan zengin gıdalara ağırlık vermek, taze sebze ve meyve tüketmek, mide kanserinden koruyor.
BROKOLİ VE BEZELYEYİ DENEYİN
Hastalıklardan koruyan C vitamini tüketiminin günlük 100 mg'ı geçmemesi gerekiyor. Bol miktarda C vitamini bulunan besinler, şöyle sıralanıyor: Portakal, greyfurt, mandalina, limon, kivi, kavun, çilek, yaban mersini, maydanoz, tere, kuşburnu, kırmızılahana, biber, brokoli ve bezelye...
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