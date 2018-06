Hac insana zaman ve mekan şuurunu kazandırır

güç yetirenlerin o evi (Kâbe'yi) ziyaret etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir" (Âl-i İmrân, 3/97). Hac cın dışındakiibadetler, namaz ve oruç gibi yayalnız bedenî, yahut zekât gibi yalnızmalîdir.Diğer ibadetlerher yerde yapılabilirken hac, ancakbelli yerdeyapılabilmektedir. Bunun için dünyanınçeşitli yerlerinde yaşayan ve hali vaktiyerinde olan Müslümanlar, bu ibadetiyapmak için Mekke-i Mükerreme 'yegelmek zorundadırlar.Çünkü bu ibadet, pek çokinsanın alışkın olmadığı, iklim şartlarınıyaşamadığı bir yerde yapılmaktadır.Bunun içindir ki Peygamberimiz, hiçbir ibadeti yapmak için Allah'tan yardım dilemediği halde hacca niyet ederkendiye dua etmiştir.Hac, insana zorluklara karşı dayanma gücü kazandırır. Hac turistik bir gezi değildir, oldukça yorucudur. Esasen her yolculukta bir takım zorluklar vardır. Yolculuk yapanlara ibadetlerde bazı kolaylıkların sağlanmış olması bundandır. Hac ise yolculukların en zor olanlarından biridir.Böylece insan her zamankinden daha çok iradesine hakim olacak, öfkelenmemeye, çevresine rahatsızlık vermemeye özen gösterecektir. Karşılaştığı zorluklara katlanacak, erdem kişi olmaya yönelecektir.İnsanlar ölecek, sonra dadirilip hesap vermek üzere mahşeryerinde toplanacaklardır. Bilindiği üzerehacca niyet edilirken normal elbiselerçıkarılır ve iki bez parçasından ibaretolan ihrama bürünülür. Sosyal durumlarıne olursa olsun her seviyedeki erkek hacıadayı aynı kıyafete girmek zorundadır.Bu ise ona doğuştaöldükten sonratekrar dirilip Allah'ın huzurunda dünyadayaptıklarının hesabını vereceğinihatırlatır ve ona o hesap günü anınıyaşatır. Düşünmesi bile insana dehşetveren o anı hatırlaması ise o güne kadaryaptığı pek çok şeye karşı pişmanlıkduymasını ve tövbe etmesini sağlar. Hac,dünya üzerinde yaşayan dilleri ve renkleriayrı olan Müslümanları, ibadetlerindeyöneldikleriböylece tanışır ve kaynaşırlar. Ülkelerihakkında bilgi alışverişinde bulunurlar.Birbirlerinin dertleriyle ilgilenir, ortak problemlerine çare ararlar.Hac, günahlara da keffaret olur.Peygamberimiz şöyle buyuruyor:(Buhârî, "Hac", 4) Allah Resulü , haccın farz oluşuyla ilgili olarak ashabını bilgilendirmiş ve çeşitli sebeplerden dolayı bu ibadetin yerine getirilememesi durumunda yapılabilecekler konusunda onlara yol göstermişti. Nitekim Veda haccı esnasında yanına gelerek, annesinin hacca gidemeden vefat ettiğini, onun yerine haccedip edemeyeceğini sorun bir kadına, Peygamberimiz yine, "Evet" cevabını vermişti.Kabe, hac ibadetinin yapıldığı mekanların merkezidir.Hac ibadetinin rükünlerinden biri de tavaftır; yani Kabe-i Muazzama'nın etrafında yedi kez dönmektir.ve tavafta, hacı Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle, O'na yaraşan bir tazim ve muhabbet içerisinde olmalıdır. Arafat , haccın bizzat kendisidir ve Kabe'yi tavaftan, Safa ile Merve arasında sa'yden sonra kalan hac görevleri, arife gününden itibaren Arafat'ta, Müzdelife' de ve Mina' da yerine getirilir. Kelime olarakbilme, anlama, tanıma ve güzel koku gibi manalar taşıyan bir kökten gelir. Arafat, haccın bizzat kendisidir.cevabını vermiştir.Bu ifade, bizim dilimizdeşeklindeanlaşılmalıdır. Bu sözü yorumlayarak veArafat'ın sembolik manasını anlamayaçalışacak olursak, "Hac, Arafat'tır."demek, hakikati bilmek, tanımak,anlamak, kavramak demektir.Haccın faziletini anlatarak bu ibadete karşı insanları teşvik eden Hz.Peygamber, kendisine yöneltilen,sorusuna önce, "Allah'a ve Resulü'neiman etmek" diye cevap vermiş, "Sonrahangisi?" denildiğinde,buyurmuş ve "Bundan sonra hangisi?"sorusuna ise,cevabını vermişti. (Buhari, Hac, 4)kimsenin ölümününÖlenbir Müslüman'ın usulüne göre yıkanıpkefenlenmesi ve cenaze namazınınkılınarak defnedilmesi farzdır.Ancak, sevabı ölenkimsenin ruhuna bağışlanmak üzerehayır yapılabileceği gibi, çeşitli vesilelerledua da edilebilir. Hz. Âişe'den rivayetedildiğine göre, Hz. Peygamber'e biradam:diye sordu.Peygamberimiz de: "Evet, ulaşır. Onun namına sadaka ver" buyurdu."Savaşı'ndan önceki gece babam beni yanına çağırdı ve şunları söyledi: "Oğlum! Yarınki savaşta Allah Resulü'nün sahabilerinden ilk önce benim öldürüleceğimi tahmin ediyorum. Hz.Peygamber bir yana geride bır akacağım en değerli kişi sensin. Benim borçlarım var onları ödemeyi unutma.Kardeşlerine de çok iyi davran." Ertesi sabah ilk şehit düşen babam oldu ve başka bir şehit ile birlikte aynı mezara defnedildi.Daha sonraları babamı başka biriyle aynı kabirde bırakmayı içime sindiremedim.Altı ay sonra onu kabirden çıkardım. Hayretler içinde kaldım. Babamın bütün vücudu kulağının toprağa gelen kısmı hariç kendisini kabre koyduğum günkü gibi sapasağlamdı.Onu tek olarak başka bir mezara defnettim. (Buhari, Cenaiz, 77)ki, insanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, and olsun ki yine de benzerini ortaya koyamazlar."iki vadi dolu malı olsabir üçüncüsünü ister. İnsanoğlunun ihtiras dolu gönlünü topraktan başka bir şey doyurmaz.