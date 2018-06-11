Devlet erkanına hoca olan Abdülfettah-ı Bağdadi

BUGÜN sizlere İstanbul'un manevi sultanlarının en önemli olanlarından Abdülfettah-ı Bağdadi Hazretleri ile tanıştıracağız. İstanbul'daki âlim ve evliyanın, Eshâb-ı Kiram'dan sonra en üstünlerinden olan Abdülfettah Hazretleri, 1778 senesinde doğdu.
BÜYÜK BIR ÂLİMDİ...
Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'nin, talebelerinin üstünlerindendir. Tasavvufta yüksek derecelerin sahibi olduğu gibi, fıkıh ilminde de büyük âlimdi. İstanbul halkı senelerce ilminden istifade etti. 1864 senesinde, Muharrem ayının dokuzunda Cuma günü vefat etti.
KURAN-I KERİM'İ EZBERLEDİ
Abdülfettâh Hazretleri, küçük yaşta Bağdâd'ın tanınmış âlimlerinden ilim öğrenmeye başladı. Çok zeki idi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Gayret ve devamlı çalışması ile arkadaşlarının ve hocalarının dikkatini çekti. Genç yaşta tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde mütehassıs bir âlim oldu. Fıkıh ile ilgili mevzuları cevaplandırmada meşhur idi.
BAĞDAT'TAN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ
Din ilimlerinde kendisini yetiştiren Abdülfettâh-ı Bağdadî Hazretleri, tasavvufta da yetişmek istedi. Asrının en büyük âlimi, İslâm bilgilerinin mütehassısı Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'ne talebe oldu. Hocasının her emrini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Meşakkat ve sıkıntılara çok katlanırdı. Hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî onu, İstanbul'daki zamanın sultanına iki defa gönderdi. Bu yolculuklarının ikisinde de yaya gidip geldi. Memleketinde ve seferde Mevlânâ Hâlid Hazretler'inden hiç ayrılmazdı. Hocasının evine girer çıkar, hizmetini ve işlerini görürdü. Hilâfet-i mutlaka ile mezun oldu. Şeyh Abdullah- ı Hirâtî vefat edince, onun yerine ders vermeğe başladı.
HOCASINI TEMSİL ETTİ
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin ilminin derinliği, evliyalık derecesinin üstünlüğü, dünyânın her tarafına yayılmıştı. Dünyanın her yerinden talebeler akın akın Mevlânâ Hâlid Hazretleri'nin ilminden istifade etmek için Bağdat'a gidiyorlardı. İstanbul'dan da talebelerin pek çoğu Bağdat'a gidiyordu. İsteklilerin hepsinin Bağdat'a gitmesi mümkün değildi. Mevlânâ Hâlid Hazretleri, bunu telâfi etmek için Abdülfettâh-ı Bağdâdî'yi İstanbul'a gönderdi.
ÜSKÜDAR'A YERLEŞTİ
Abdülfettâh Hazretleri, İstanbul'a gelerek, Üsküdar semtinde Karacamda Kabristanı ile Bağlarbaşı arasında, Nuh Kuyusu mevkiindeki dergâha yerleşti. Bunu işitenler dergâha akın ettiler. Kısa zamanda, devlet erkânından vezirler, komutanlar, paşalar, âlimler, talebesi oldu. Senelerce hizmette bulunup birçok insanın ilâhî nimetlere kavuşmasına sebep oldu.
HELALLİK ALDI
Vefatından bir kaç gün evvel, talebeleri ve tanıdıkları ile helalleşmiş ve vasiyetini bildirmiştir. Mezarı, Üsküdar'da, eski Valide Camii'nden Karacaahmet Mezarlığı'na çıkan yol ile Selimiye-Bağlarbaşı caddesinin kesiştiği köşedeki. Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey'in kabristanının batı köşesindedir.
KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI
Eshâb-ı Kiram hâriç, Edirnekapı ile Eyüp arasındaki Murâd-ı Münzâvî ve Zeyrek'teki Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri ile birlikte İstanbul'da bulunan en yüksek üç evliyadan biridir. Sevenler kabrini ziyaret ederek, ruhaniyetinden istifade etmektedir.
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 22
YARIN: HAZRETİ KIRKLAR SULTAN HAZRETLERİ
BÜYÜK BIR ÂLİMDİ...
Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'nin, talebelerinin üstünlerindendir. Tasavvufta yüksek derecelerin sahibi olduğu gibi, fıkıh ilminde de büyük âlimdi. İstanbul halkı senelerce ilminden istifade etti. 1864 senesinde, Muharrem ayının dokuzunda Cuma günü vefat etti.
KURAN-I KERİM'İ EZBERLEDİ
Abdülfettâh Hazretleri, küçük yaşta Bağdâd'ın tanınmış âlimlerinden ilim öğrenmeye başladı. Çok zeki idi. Kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Gayret ve devamlı çalışması ile arkadaşlarının ve hocalarının dikkatini çekti. Genç yaşta tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde mütehassıs bir âlim oldu. Fıkıh ile ilgili mevzuları cevaplandırmada meşhur idi.
BAĞDAT'TAN İSTANBUL'A YÜRÜDÜ
Din ilimlerinde kendisini yetiştiren Abdülfettâh-ı Bağdadî Hazretleri, tasavvufta da yetişmek istedi. Asrının en büyük âlimi, İslâm bilgilerinin mütehassısı Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'ne talebe oldu. Hocasının her emrini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Meşakkat ve sıkıntılara çok katlanırdı. Hocası Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî onu, İstanbul'daki zamanın sultanına iki defa gönderdi. Bu yolculuklarının ikisinde de yaya gidip geldi. Memleketinde ve seferde Mevlânâ Hâlid Hazretler'inden hiç ayrılmazdı. Hocasının evine girer çıkar, hizmetini ve işlerini görürdü. Hilâfet-i mutlaka ile mezun oldu. Şeyh Abdullah- ı Hirâtî vefat edince, onun yerine ders vermeğe başladı.
HOCASINI TEMSİL ETTİ
Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin ilminin derinliği, evliyalık derecesinin üstünlüğü, dünyânın her tarafına yayılmıştı. Dünyanın her yerinden talebeler akın akın Mevlânâ Hâlid Hazretleri'nin ilminden istifade etmek için Bağdat'a gidiyorlardı. İstanbul'dan da talebelerin pek çoğu Bağdat'a gidiyordu. İsteklilerin hepsinin Bağdat'a gitmesi mümkün değildi. Mevlânâ Hâlid Hazretleri, bunu telâfi etmek için Abdülfettâh-ı Bağdâdî'yi İstanbul'a gönderdi.
ÜSKÜDAR'A YERLEŞTİ
Abdülfettâh Hazretleri, İstanbul'a gelerek, Üsküdar semtinde Karacamda Kabristanı ile Bağlarbaşı arasında, Nuh Kuyusu mevkiindeki dergâha yerleşti. Bunu işitenler dergâha akın ettiler. Kısa zamanda, devlet erkânından vezirler, komutanlar, paşalar, âlimler, talebesi oldu. Senelerce hizmette bulunup birçok insanın ilâhî nimetlere kavuşmasına sebep oldu.
HELALLİK ALDI
Vefatından bir kaç gün evvel, talebeleri ve tanıdıkları ile helalleşmiş ve vasiyetini bildirmiştir. Mezarı, Üsküdar'da, eski Valide Camii'nden Karacaahmet Mezarlığı'na çıkan yol ile Selimiye-Bağlarbaşı caddesinin kesiştiği köşedeki. Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey'in kabristanının batı köşesindedir.
KABRİNE ZİYARETÇİ AKINI
Eshâb-ı Kiram hâriç, Edirnekapı ile Eyüp arasındaki Murâd-ı Münzâvî ve Zeyrek'teki Mehmed Emîn Tokâdî hazretleri ile birlikte İstanbul'da bulunan en yüksek üç evliyadan biridir. Sevenler kabrini ziyaret ederek, ruhaniyetinden istifade etmektedir.
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 22
YARIN: HAZRETİ KIRKLAR SULTAN HAZRETLERİ
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