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İMSAKİYE RAMAZAN
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günü!

Hollywood günü!
Babalar Günü'nü kutlamak için 'daki yıldızlar yoğun programlarını bir yana bırakıp çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdi. ve Seal, ayrılmış olsalar bile için bir sürpriz yapacaklarını açıkladı. 44 yaşındaki eski model ve sunucu Heidi Klum, kendinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz'un tepkisine rağmen çocukları için bu görüşmeyi kabul ettiği iddia edildi. Başarılı aktör , kızı ve oğluyla Miami'de bir organizasyona katılma kararı aldı. ise Hollywood'da çok önemli bir partinin maskotu olacağını açıkladı. Tabii ki çocuklarının da olduğu bir partide.
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