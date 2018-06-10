Babalar Günü'nü kutlamak için Hollywood'daki yıldızlar yoğun programlarını bir yana bırakıp çocuklarıyla kaliteli zaman geçirdi. Heidi Klum ve Seal, ayrılmış olsalar bile Babalar Günü için bir sürpriz yapacaklarını açıkladı. 44 yaşındaki eski model ve sunucu Heidi Klum, kendinden 16 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz'un tepkisine rağmen çocukları için bu görüşmeyi kabul ettiği iddia edildi. Başarılı aktör Sean Penn, kızı ve oğluyla Miami'de bir organizasyona katılma kararı aldı. Adam Sandler ise Hollywood'da çok önemli bir partinin maskotu olacağını açıkladı. Tabii ki çocuklarının da olduğu bir partide.
Hollywood günü!
Etiketler: Babalar Günü , Heidi Klum , Sean Penn , Adam Sandler , Hollywood
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.