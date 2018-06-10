Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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