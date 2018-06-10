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'da 4,1 büyüklüğünde

'nın Datça ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Muğlada korkutan deprem!
Başbakanlık Afet ve Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.24'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

in, yerin 13,55 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
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  • 10 Haziran 2018, Pazar 08:46
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