Bu yıl Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 'Babalar Günü' nedeniyle alışveriş çılgınlığı yaşanacağı açıklandı. 2018 Babalar Günü'nde harcama rekorunun kırılacağı vurgulandı. Giyimden teknoloji ürünlere kadar yapılacak harcamaların 2 milyar lirayı bulabileceği aktarıldı. 2012 yılında Babalar Günü harcamaları 900 milyon lira, 2013 yılında ise 1 milyar lira olarak açıklanmıştı. 2014 yılında ise 1 milyar 300 milyon lira civarında bir alışveriş çılgınlığı yaşanmıştı. 2015'te 1 milyar 400 milyon, 2016'da 1 milyar 430 milyon liralık harcama yapılmıştı. 2017'de ise rakam 1 milyar 590 milyon liraya çıkmıştı. Bu yıl ise Babalar Günü harcamalarının 2 milyar lirayı bulacağına kesin gözüyle bakıldığı açıklandı. Bu yıl Babalar Günü'nün bayrama denk gelmesiyle seyahat acenteleri ve havayolları sektöründe yapılan harcamalarda, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında, yüzde 20 oranında artış saptandı. Yetkililer, "Her yıl en çok tercih edilen hediyelerin başında gelen cep telefonu, giyim ve kuyumculuk sektörü harcamaları ayrı tutulduğunda, seyahat acenteleri ve havayolları sektöründe yapılan harcamalar, bu yıl hem babaların hem de çocuklarının en büyük hediyesinin tatil olduğunu ortaya koyuyor. Bu yıl Babalar Günü'nün en çok tercih edilen hediyesi, akıllı telefon ve tablet bilgisayar olabilir" açıklamasını yaptı. Birçok marka Babalar Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim yaparken, bazı markalar da hediyeli alışveriş fırsatı sunmaya başladı. Baba-oğul aynı ürün konseptinden, hafta sonu tatiline kadar birçok seçenek, alternatifler arasında yer aldı. Bu seçenekler de alışveriş çılgınlığının daha da artmasına yol açtı.
Baba rekor
Babalar Günü’nün bayrama denk gelmesi nedeniyle alışveriş çılgınlığı yaşanıyor. Giyimden teknolojiye kadar yapılacak harcamaların 2 milyar lirayı aşması bekleniyor
Etiketler: Babalar Günü
- 10 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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