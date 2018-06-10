Özel güne kişiye özel armağan

Babalar Günü'nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını ve tarzını düşünmeniz gerekiyor. Babanızın hayat tarzına göre hediye önerileri şöyle sıralanıyor:
TASARIM TUTKUNLARINA: FOTOĞRAF
"Babalar Günü hediyesi kişisel olsun" diyorsanız üzerinde cümle ya da fotoğraf olan özel tasarım bardak ve çerçevelere göz atmakta fayda var. Hem de bu tarz hediyeler cebinizi de yakmamış olur. Baskılı bir tişört ya da pijama takımı da hediye edebilirsiniz.
HOBİSİ OLANLARA: SATRANÇ
Eğer babanızın özel bir hobisi varsa veya koleksiyon yapıyorsa hediye seçmeniz kolaylaşacaktır. Örneğin; satranç, tespih, tenis sevenler için raket seti...
SPORTİF KİŞİLİKLERE: JEAN
Babanız spor yapmayı ve spor giyinmeyi seviyorsa, polo yaka tişört ya da jean pantolon satın alabilirsiniz. Bu tarz hediyeler kullanışlı olmasıyla da öne çıkıyor.
MACERA SEVENLERE AKROBASİ UÇUŞU
Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz.
ÖZEL HİSSETMEK İSTEYENLERE: 'YILIN EN İYİ BABASI OSCAR'I
Her şeyin en güzeline layık babanıza, bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz. Örneğin; "Yılın En İyi Babası" Oscar'ı, "Şampiyon Babam" kupası, "Mükemmel Babaya" itafen bir plaket gibi. Yine babanızın isminin yer aldığı bir havlu ya da "Süper Baba" yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.
KLASİK GİYİNENLERE: KOL DÜĞMESİ
Babanız eğer, sık sık gömlek giyiyorsa ona kol düğmesi alabilirsiniz. Eğer bu düğmenin özel olmasını tercih ederseniz, babanızın isminin baş harflerini kol düğmesine yazdırabilirsiniz. İş yaşamında aktif olarak ciddi kıyafetler giyiyorsa takım elbise, gömlek, ceket, kravat gibi giyim ürünleri de satın alabilirsiniz.
TASARIM TUTKUNLARINA: FOTOĞRAF
"Babalar Günü hediyesi kişisel olsun" diyorsanız üzerinde cümle ya da fotoğraf olan özel tasarım bardak ve çerçevelere göz atmakta fayda var. Hem de bu tarz hediyeler cebinizi de yakmamış olur. Baskılı bir tişört ya da pijama takımı da hediye edebilirsiniz.
HOBİSİ OLANLARA: SATRANÇ
Eğer babanızın özel bir hobisi varsa veya koleksiyon yapıyorsa hediye seçmeniz kolaylaşacaktır. Örneğin; satranç, tespih, tenis sevenler için raket seti...
SPORTİF KİŞİLİKLERE: JEAN
Babanız spor yapmayı ve spor giyinmeyi seviyorsa, polo yaka tişört ya da jean pantolon satın alabilirsiniz. Bu tarz hediyeler kullanışlı olmasıyla da öne çıkıyor.
MACERA SEVENLERE AKROBASİ UÇUŞU
Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz.
ÖZEL HİSSETMEK İSTEYENLERE: 'YILIN EN İYİ BABASI OSCAR'I
Her şeyin en güzeline layık babanıza, bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz. Örneğin; "Yılın En İyi Babası" Oscar'ı, "Şampiyon Babam" kupası, "Mükemmel Babaya" itafen bir plaket gibi. Yine babanızın isminin yer aldığı bir havlu ya da "Süper Baba" yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.
KLASİK GİYİNENLERE: KOL DÜĞMESİ
Babanız eğer, sık sık gömlek giyiyorsa ona kol düğmesi alabilirsiniz. Eğer bu düğmenin özel olmasını tercih ederseniz, babanızın isminin baş harflerini kol düğmesine yazdırabilirsiniz. İş yaşamında aktif olarak ciddi kıyafetler giyiyorsa takım elbise, gömlek, ceket, kravat gibi giyim ürünleri de satın alabilirsiniz.
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