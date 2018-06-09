Senin gibi oğlum yok

Babasını öldüren gencin yargılanmasına başlandı. Anne ise oğlundan şikayetçi olmadı. Olay 6 ay önce İstanbul Bakırköy'de yaşandı. 18 yaşındaki Emir Küserman, tartıştığı babası İskender Küserman'ı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan genç adam mahkemede olay gününü anlattı.
UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI
Anne ve babasının tartıştığını söyleyen Küserman, "Neden böyle yaptığını sordum. Bana 'senin gibi bir oğlum yok" diyerek küfretti. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı bir kez salladım. Öldüğünü anlayınca üzerini battaniye ile örttüm. Yatmaya gittim ancak uyuyamadım. Bana ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu" diye konuştu. 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemis'nde görülen davanın ilk duruşmasına 'müştekif' sıfatıyla katılan anne Nilgün Küserman gözyaşlarına boğuldu. "Yine parasal konular yüzünden sorunlar yaşıyorduk. Ayın sonunu getiremiyorduk. Uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu kullandığı zaman kişiliği değişiyordu. Oğlum ile bana fiziksel ve sözlü şiddet uyguluyordu" diyen anne, sanık sandalyesinde oturan oğlundan şikayetçi olmadı. Duruşmada dinlenen 4 tanık da İskender Küserman'ın eşi ve oğluna kötü davrandığını, uyuşturucu ve alkol kullandığını öne sürdü. Sanık avukatı da kasten öldürmenin söz konusu olmadığını, müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşma ertelendi.
İskender Küserman
ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Nilgün Küserman, kocasını öldüren oğlu Emir Küserman'dan şikayetçi olmadı. Eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi.
OSMAN ASİLTÜRK
UYUŞTURUCU BAĞIMLISIYDI
Anne ve babasının tartıştığını söyleyen Küserman, "Neden böyle yaptığını sordum. Bana 'senin gibi bir oğlum yok" diyerek küfretti. Elimde bıçağı görünce üzerime yürüdü. Korkutmak amacıyla bıçağı bir kez salladım. Öldüğünü anlayınca üzerini battaniye ile örttüm. Yatmaya gittim ancak uyuyamadım. Bana ve anneme fiziksel ve psikolojik şiddet uyguluyordu" diye konuştu. 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemis'nde görülen davanın ilk duruşmasına 'müştekif' sıfatıyla katılan anne Nilgün Küserman gözyaşlarına boğuldu. "Yine parasal konular yüzünden sorunlar yaşıyorduk. Ayın sonunu getiremiyorduk. Uyuşturucu bağımlısıydı. Uyuşturucu kullandığı zaman kişiliği değişiyordu. Oğlum ile bana fiziksel ve sözlü şiddet uyguluyordu" diyen anne, sanık sandalyesinde oturan oğlundan şikayetçi olmadı. Duruşmada dinlenen 4 tanık da İskender Küserman'ın eşi ve oğluna kötü davrandığını, uyuşturucu ve alkol kullandığını öne sürdü. Sanık avukatı da kasten öldürmenin söz konusu olmadığını, müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşma ertelendi.
İskender Küserman
ANNE ŞİKAYETÇİ OLMADI
Nilgün Küserman, kocasını öldüren oğlu Emir Küserman'dan şikayetçi olmadı. Eşinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öğrendi.
OSMAN ASİLTÜRK
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