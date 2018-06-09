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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Üzüm mutsuzluğa çözüm
  2. Kalbini yağdan koru

la zayıflayın!

Karpuzla zayıflayın!
Yaz aylarının ferahlatıcı meyvesi , kanserden koruyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Uzman Diyetisyen Öznur Bircan Oktay, ani kan şekeri yükselmesini önlemek için peynir ya da kefir ile tüketilmesi tavsiye ediliyor. Şeker ve böbrek hastalarını sınırlı tüketmeleri konusunda uyarıyor. Fit bir yaz için karpız diyetini listeliyor...

Kahvaltı: 1 yumurta/ Peynir/ Zeytin/ ceviz/ Tahıllı ekmek
ARA-1: 1 bardak kefir
ÖĞLE: 1 ince dilim karpuz/ Salata/ 10 adet çiğ badem/ 2 tatlı kaşığı zeytinyağı/ 1-2 dilim peynir
ARA-2: 1 porsiyon meyve/ 1 bardak sü / ayran/ kefir
AKŞAM: 100gr kırmızı et/ tavuk/ balık/ 4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği/ Tahıllı esmer ekmek.
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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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