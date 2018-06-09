Karpuzla zayıflayın!

Yaz aylarının ferahlatıcı meyvesi karpuz, kanserden koruyor. VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Uzman Diyetisyen Öznur Bircan Oktay, ani kan şekeri yükselmesini önlemek için peynir ya da kefir ile tüketilmesi tavsiye ediliyor. Şeker ve böbrek hastalarını sınırlı tüketmeleri konusunda uyarıyor. Fit bir yaz için karpız diyetini listeliyor...
Kahvaltı: 1 yumurta/ Peynir/ Zeytin/ ceviz/ Tahıllı ekmek
ARA-1: 1 bardak kefir
ÖĞLE: 1 ince dilim karpuz/ Salata/ 10 adet çiğ badem/ 2 tatlı kaşığı zeytinyağı/ 1-2 dilim peynir
ARA-2: 1 porsiyon meyve/ 1 bardak sü / ayran/ kefir
AKŞAM: 100gr kırmızı et/ tavuk/ balık/ 4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği/ Tahıllı esmer ekmek.
Kahvaltı: 1 yumurta/ Peynir/ Zeytin/ ceviz/ Tahıllı ekmek
ARA-1: 1 bardak kefir
ÖĞLE: 1 ince dilim karpuz/ Salata/ 10 adet çiğ badem/ 2 tatlı kaşığı zeytinyağı/ 1-2 dilim peynir
ARA-2: 1 porsiyon meyve/ 1 bardak sü / ayran/ kefir
AKŞAM: 100gr kırmızı et/ tavuk/ balık/ 4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği/ Tahıllı esmer ekmek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.