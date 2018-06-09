Güpegündüz dehşet!

Oğlu kaçırılan kadın hayatının en acı günlerinden birini yaşadı. Olay önceki gün İstanbul Sancaktepe'de meydana geldi. Serpil Uzer, 5 yaşındaki oğlu Doğukan ile birlikte arkadaşına gitmek için evden çıktı. Yanındaki oğlu güpegündüz kaçırıldı. Otomobilin peşinden koşan kadın, tutunduğu kapıyla metrelerce sürüklenerek kol ve bacaklarından yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülerine yansıdı.
'ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDA'
Eski eşi Remzi K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek, polise başvuran Uzer, "Oğlumla birlikte arkadaşıma gitmek için evden çıktık. Tam cadde ortasındayken bir anda oğlumun yanımda olmadığını gördüm. Baktığımda oğlumun biri tarafından omzuna alınıp kaçırıldığını gördüm. Ayrıldığım eşimi oğlum kaçırdı. Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Peşinden koştum. Siyah bir arabaydı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. 5 metre kadar falan beni sürükledi. Alamadım oğlumu ellerinden" dedi. Gözyaşları içinde sözlerine şöyle devam etti:
"14 yaşında evlendik. Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler. 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor. Ne olur Doğukan'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük ana kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim."
Büyük üzüntü yaşayan Serpil Uzer, oğluna kavuşacağı günü dört gözle bekliyor. Genç kadın yetkililerden yardım istedi.
Otomobili durdurmak isteyen genç kadın yerde sürüklendi. Kol ve bacaklarından yaralandı.
'ÇIĞLIKLARI KULAĞIMDA'
Eski eşi Remzi K.'nın oğlunu kaçırdığını belirterek, polise başvuran Uzer, "Oğlumla birlikte arkadaşıma gitmek için evden çıktık. Tam cadde ortasındayken bir anda oğlumun yanımda olmadığını gördüm. Baktığımda oğlumun biri tarafından omzuna alınıp kaçırıldığını gördüm. Ayrıldığım eşimi oğlum kaçırdı. Oğlumun çığlıkları hala kulağımda. Peşinden koştum. Siyah bir arabaydı. Kapıyı açmaya çalıştım ama açamadım. 5 metre kadar falan beni sürükledi. Alamadım oğlumu ellerinden" dedi. Gözyaşları içinde sözlerine şöyle devam etti:
"14 yaşında evlendik. Doğukan onu babası olarak bile bilmiyor. Hiçbir şekilde görüşmediler. Görmedi tanımadı zaten. Diğer oğlum 16 yaşında, 11 yaşındaydı ayrıldığımızda hiç görüşmediler. 5 yıllık süre içerisinde sürekli tehdit edildim. Bulacağım, vuracağım, öldüreceğim, küçük oğlumu kaçıracağım, bunu hep söylüyordu. Büyük oğlumu da tehdit ediyor. Ne olur Doğukan'ı getirsin ve bana sağ salim teslim etsin. O daha küçük ana kuzusu. Onu getirmesini istiyorum sağ salim."
Büyük üzüntü yaşayan Serpil Uzer, oğluna kavuşacağı günü dört gözle bekliyor. Genç kadın yetkililerden yardım istedi.
Otomobili durdurmak isteyen genç kadın yerde sürüklendi. Kol ve bacaklarından yaralandı.
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