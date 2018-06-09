Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, "Hurdaya ayrılacak araçlar için vereceğimiz hurda teşviki tebliğ hazırlığını tamamladıklarını duyurdu.
10 bin liralık indirimin tarihi belli oldu
Maliye Bakanı Naci Ağbal, 10 bin liralık hurda teşviki uygulamasının tebliğ hazırlığını tamamladıkların�� duyurdu.
Etiketler: Naci Ağbal , Resmi Gazete , ÖTV , hurda
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