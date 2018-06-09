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10 bin liralık indirimin tarihi belli oldu

Maliye Bakanı , 10 bin liralık teşviki uygulamasının tebliğ hazırlığını tamamladıkların�� duyurdu.

10 bin liralık indirimin tarihi belli oldu

Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada, "ya ayrılacak araçlar için vereceğimiz hurda teşviki tebliğ hazırlığını tamamladıklarını duyurdu.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 11:23
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