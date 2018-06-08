"Çocuklarınıza kepekli ekmek yedirmeyin!"





Tatilde çocukların nasıl beslenmeleri gerektiği hususunda bilgiler veren Dr. Fevzi Özgönül, "Çocuklarınızda kilo problemi varsa düzenli beslenme ve hareket zamanı. Okul zamanı düzenli beslenmediğine inandığınız çocuklarınızı şimdi kendi gözetiminizde sağlıklı besleyebilirsiniz" dedi.

Peki orucunu tutamayan çocuklarımızı ramazanda ve sonrasında nasıl beslemeliyiz? Yeni döneme nasıl hazırlamalıyız? Dr. Fevzi Özgönül konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Öncelikle çocuklarımıza, sindirim sistemini harekete geçirebilmeleri için uyandıklarında çok güzel doyurucu bir kahvaltı verin. Kahvaltıda çok kolay sindirilebilecek yiyecekler yerine çocukların tercihine bağlı değişik alternatifler sunabilirsiniz.

NEDEN KEPEKLİ TÜKETİLMEMELİ?

* Okula gittiği için zamanı olmadığından hiç yiyemediği omlet ve çeşitlerini şimdi onlara yapın.

* Dilediği ve sevdiği peynir ve çeşitlerini sofranıza koyun.