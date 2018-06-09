4 erkekle yakalanan kadının ifadesi şoke etti

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen çalışmalar esnasında; 3'ü uyuşturucu satıcısı 3'ü de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 460 çıkı satışa hazır halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet dolu kartuş ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bin 970 TL nakit para ele geçirildi.