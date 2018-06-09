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  1. 10 bin liralık indirimin tarihi belli oldu

4 erkekle yakalanan kadının ifadesi şoke etti

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonunda 6 kişi yakalandı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 2'si kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüpheli kadınlardan biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaretler savurdu.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yla mücadeleye yönelik Yeşiltepe Mahallesinde yürütülen çalışmalar esnasında; 3'ü uyuşturucu satıcısı 3'ü de uyuşturucu kullanıcısı olmak üzere toplam 6 şüpheliyi yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 460 çıkı satışa hazır halde 70,04 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet dolu kartuş ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para bin 970 TL nakit para ele geçirildi.

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  • 09 Haziran 2018, Cumartesi 12:06
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