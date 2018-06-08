Karnelerin dağıtılmasından sonra tatile gidecek olan aileler havaların ısınmasına sevindi. Aynı zamanda Ramazan'ın son günlerini yaşarken hava sıcaklıklarında da ciddi artışlar yaşanıyor... Öyle ki anormal sıcaklıkların yaşanacağı Güney Doğu Anadolu bölgemiz kavruluyor... Şanlıurfa'da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. Peki bugün yurtta hava durumu nasıl olacak? Hangi bölgelerimizde yağış var? İşte meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri
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