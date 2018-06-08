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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Soğanı ayağınızda 30 dakika bekletirseniz...

verilerine göre yurtta

Karnelerin dağıtılmasından sonra tatile gidecek olan aileler havaların ısınmasına sevindi. Aynı zamanda Ramazan'ın son günlerini yaşarken hava sıcaklıklarında da ciddi artışlar yaşanıyor... Öyle ki anormal sıcaklıkların yaşanacağı Güney bölgemiz kavruluyor... 'da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. Peki bugün yurtta nasıl olacak? Hangi bölgelerimizde yağış var? İşte tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminleri



Bölgesi'nin kuzeyi ve 'in geri kalanında, güneşli ve sıcak hava etkili olacak.

Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin güneyinde yüksek sıcak hava etkili olacak. 'da termometreler 40 dereceye yaklaşacak.
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  • 08 Haziran 2018, Cuma 10:16
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