Tırnak batması; yanlış tırnak kesme, rahatsız edici ayakkabı ve kalıtsal nedenlere bağlı olarak herhangi bir ayak parmağında meydana gelebilir.

Kızarıklık ve ardından şişlik olarak kendini göstermeye başlayan tırnak batması, erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

Bu konuda uzmanların da önerdiği doğal yollarla, ileri düzeyde olmayan tırnak batmalarına evde müdahale edebilirsiniz.

İşte tırnak batmasına iyi gelen doğal yöntemler;