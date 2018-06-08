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İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Freni boşalan midibüs dehşet saçtı

na doğal çözüm

Ayakta durmayı ve yürümeyi zorlaştıran nın doğal yöntemlerle tedavi edilebildiğini biliyor muydunuz? Peki tırnak batması neden olur? Tırnak batması nedir? İşte tırnak batmasına karşı uzmanların da önerdiği evde uygulanabilecek doğal yöntemler...

; yanlış tırnak kesme, rahatsız edici ayakkabı ve kalıtsal nedenlere bağlı olarak herhangi bir ayak parmağında meydana gelebilir.

Kızarıklık ve ardından şişlik olarak kendini göstermeye başlayan tırnak batması, erken müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olur.

Bu konuda uzmanların da önerdiği doğal yollarla, ileri düzeyde olmayan tırnak batmalarına evde müdahale edebilirsiniz.

İşte tırnak batmasına iyi gelen doğal yöntemler;

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  • 08 Haziran 2018, Cuma 09:55
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