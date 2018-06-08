Yarım asırlık 3 arkadaş okuma yazmayı birlikte söktü





Konya'dan İzmir'e yaklaşık 50 yıl önce göçen 3 ailenin kızları, kader birlikteliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan okuma yazma seferberliğinde de sürdürdü. Daha önce aileleri tarafından okula gönderilmeyen 50 yıllık arkadaşlar, açılan kurs sayesinde okuma yazmayı öğrendi.

Medine Kaymakçı (65), Gülsüm Bayram (65) ve Şaziye Ceviz (63) aileleriyle yaklaşık 50 yıl önce Konya'nın Beyşehir ilçesinden İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Değirmendere köyüne göç etti. Ailelerinin çeşitli nedenlerle okula göndermediği kızlar, 18 yaşına geldiklerinde evlendi, çocukları ve torunları oldu.





KURSU SADECE ÜÇÜ TAMAMLADI

Yarım asırdır aynı mahallede oturan, aynı tarlada çalışan üç arkadaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliğini öğrendikten sonra yıllar önce kavuşamadıkları okuma yazma hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Birbirlerini cesaretlendirerek, evraklarını toplayıp kursa birlikte kayıt olan üç arkadaş, Menderes Değirmendere İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna başladı. 8 kişinin başladığı kursu sadece Medine Kaymakçı, Gülsüm Bayram ve Şaziye Ceviz tamamlamayı başardı.

Kendilerine "kader arkadaşıyız" diyen üç kadın şimdi okuma yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Medine Kaymakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50 yıl önce çocukken tanıştıklarını ve birbirlerinden hiç kopmadıklarını, zor dönemlerde de birbirlerine hep destek olduklarını anlattı.

Küçüklüklerinde okulun evlerine yakın olmasına rağmen annesinin "Kız çocukları okumaz" diyerek okula göndermediğini dile getiren Kaymakçı, erkek çocukların okuduğunu ancak kendilerinin bundan mahrum kaldığını belirtti.

"50 sene önce okula da beraber gidemedik." diyen Kaymakçı, kurs sayesinde arkadaşlarıyla okuma yazma öğrendiğini kaydetti.