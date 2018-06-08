Eşim, ısrarla boşanma davası açmamı istiyor!

Üç yıllık evliliğim bitmek üzere. Ayrılık kararını eşim aldı. Ben ev hanımıyım. Israrla boşanma davasını benim açmamı istiyor. Eğer bunu yaparsam ne gibi kayba uğrarım. Nafaka konusunda beni mağdur etmeyeceğini söylese de inanmıyorum...
Boşanma davasını hangi tarafın açacağının hukuken pek önemi yoktur. Fakat pratikte davayı açan taraf davasını ispatlamak zorunda olduğundan boşanma davalarında ispat açısından kendisine güvenmeyen ve bir dava açması halinde karşı tarafın davanın reddini talep etme ihtimali olduğundan eşlerden birinden bu tür talepler gelebilmektedir. Fakat siz de boşanmak istiyorsanız, eşinizin bir dava açması halinde sizin de bir karşı dava açma durumunuz söz konusu olacağından ve her iki halde de davanızı ispatlamak durumunda olduğunuzdan davanın kimin tarafından açıldığı pek de önem arzetmemektedir. Fakat siz boşanmak istemiyorsanız davayı eşiniz açmalı siz de bu davanın reddini talep etmelisiniz. Davayı siz açtığınızda herhangi bir kaybınız da olmayacaktır.
Nafaka konusunda da eşiniz ne derse desin karar hakimindir. Hakim tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak uygun bir nafakaya hükmedecektir. Dava süresince de bir nafaka ödenmesini istiyorsanız bunu ayrıca tedbir nafakası olarak talep etmelisiniz. Ayrıca tedbir nafakasını dava tarihinden itibaren işleyecek şekilde talep ederseniz hakim tedbir nafakasına birkaç ay sonra karar verse de nafakanız dava tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
Boşanma davasını hangi tarafın açacağının hukuken pek önemi yoktur. Fakat pratikte davayı açan taraf davasını ispatlamak zorunda olduğundan boşanma davalarında ispat açısından kendisine güvenmeyen ve bir dava açması halinde karşı tarafın davanın reddini talep etme ihtimali olduğundan eşlerden birinden bu tür talepler gelebilmektedir. Fakat siz de boşanmak istiyorsanız, eşinizin bir dava açması halinde sizin de bir karşı dava açma durumunuz söz konusu olacağından ve her iki halde de davanızı ispatlamak durumunda olduğunuzdan davanın kimin tarafından açıldığı pek de önem arzetmemektedir. Fakat siz boşanmak istemiyorsanız davayı eşiniz açmalı siz de bu davanın reddini talep etmelisiniz. Davayı siz açtığınızda herhangi bir kaybınız da olmayacaktır.
Nafaka konusunda da eşiniz ne derse desin karar hakimindir. Hakim tarafların ekonomik durumlarını dikkate alarak uygun bir nafakaya hükmedecektir. Dava süresince de bir nafaka ödenmesini istiyorsanız bunu ayrıca tedbir nafakası olarak talep etmelisiniz. Ayrıca tedbir nafakasını dava tarihinden itibaren işleyecek şekilde talep ederseniz hakim tedbir nafakasına birkaç ay sonra karar verse de nafakanız dava tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır.
HUKUKÇU FERİDE HİLAL İMAL
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