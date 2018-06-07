Prostat büyümesi ailenizin eseri

SIK sık idrara çıkma, idrarı tam olarak yapamama, kasıklarda ağrı... Tüm bu belirtiler, erkeklerin korkulu rüyası prostatı işaret ediyor. Genetik faktörlerle yakın bir ilişkisi bulunan prostat, belirti vermeden sinsice ilerliyor. Ailesinde prostat kanseri olanların, muayene olmaları öneriliyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Gedik, prostat kanserinin belirtileri ve tedavisi hakkında herkesi bilgilendiriyor...
SİNSİ İLERLİYOR
Her erkekte doğuştan bulunan ve hormon dengesinin değişmesiyle büyümeye başlayan organ, aslında üremede büyük rol oynuyor. Erkeklerin yüzde 50'sinde iyi huylu prostat büyümesi görülse de, her 12 erkekten biri, prostat kanserine yakalanıyor. Hastalığın erken teşhis ve tedavisi büyük önem taşıyor.
ZAMANLA BÜYÜR
Öyle ki prostat, erkeklerde ergenlik döneminden itibaren büyümeye başlıyor. 25 yaşa kadar fonksiyonları artıyor, sonrasında da faaliyeti yavaşlıyor. Prostat hastalıkları, genç ve orta yaşlarda daha çok iltihabi hastalıklar olarak kendini gösteriyor. İyi huylu prostat büyümesi bazen hastada herhangi bir soruna neden olmazken prostat kanseri, erken dönemde belirlenmediğinde hayatı tehdit ediyor.
YAŞA GÖRE TEHLİKE...
Prostatta meydana gelen büyümeler, BPH olarak tanımlanıyor. Prostat, 40-60 yaş arası sık görülüyor. Hızlı bir şekilde ilerliyor. 70 yaşından sonraki vakalarda daha yavaş ilerlediği görülüyor. Hastada idrar yolu şikayetleri, hastalığın ileri evresinde ortaya çıkıyor. İdrar yolu sorunları nedeniyle doktora başvuran kişilerde, hastalık ileri evreye ulaşmış oluyor.
TEDAVİ UMUDU VAR!
Prostat kontrolü PSA seviyesinin ölçülmesi ile rektal muayeneden oluşuyor. Bu şekilde prostatın büyüklük açısından değerlendirilmesi mümkün oluyor.
BELİRTİLERE DİKKAT
Sık sık idrara çıkma ve idrar yaparken yaşanan zorluk,
İdrar akışında yavaşlama ve tuvalet ihtiyacı sonrası idrarı yapamama hissi,
İdrarda kan görülmesi,
Boşalma esnasında ağrı,
Sertleşme sorunları,
Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi.
SİNSİ İLERLİYOR
Her erkekte doğuştan bulunan ve hormon dengesinin değişmesiyle büyümeye başlayan organ, aslında üremede büyük rol oynuyor. Erkeklerin yüzde 50'sinde iyi huylu prostat büyümesi görülse de, her 12 erkekten biri, prostat kanserine yakalanıyor. Hastalığın erken teşhis ve tedavisi büyük önem taşıyor.
ZAMANLA BÜYÜR
Öyle ki prostat, erkeklerde ergenlik döneminden itibaren büyümeye başlıyor. 25 yaşa kadar fonksiyonları artıyor, sonrasında da faaliyeti yavaşlıyor. Prostat hastalıkları, genç ve orta yaşlarda daha çok iltihabi hastalıklar olarak kendini gösteriyor. İyi huylu prostat büyümesi bazen hastada herhangi bir soruna neden olmazken prostat kanseri, erken dönemde belirlenmediğinde hayatı tehdit ediyor.
YAŞA GÖRE TEHLİKE...
Prostatta meydana gelen büyümeler, BPH olarak tanımlanıyor. Prostat, 40-60 yaş arası sık görülüyor. Hızlı bir şekilde ilerliyor. 70 yaşından sonraki vakalarda daha yavaş ilerlediği görülüyor. Hastada idrar yolu şikayetleri, hastalığın ileri evresinde ortaya çıkıyor. İdrar yolu sorunları nedeniyle doktora başvuran kişilerde, hastalık ileri evreye ulaşmış oluyor.
TEDAVİ UMUDU VAR!
Prostat kontrolü PSA seviyesinin ölçülmesi ile rektal muayeneden oluşuyor. Bu şekilde prostatın büyüklük açısından değerlendirilmesi mümkün oluyor.
BELİRTİLERE DİKKAT
Sık sık idrara çıkma ve idrar yaparken yaşanan zorluk,
İdrar akışında yavaşlama ve tuvalet ihtiyacı sonrası idrarı yapamama hissi,
İdrarda kan görülmesi,
Boşalma esnasında ağrı,
Sertleşme sorunları,
Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi.
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