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beynin düşmanı

Çağın vebası hastalığı, kişiyi depresyona sürüklüyor. 60- 65 yaş ve üzeri kişilerde ’a yakalanma riskini artırıyor

Obezite beynin düşmanı
Yanlış beslenme, hareketsiz yaşam, değişen yemek alışkanlıkları çağın vebası ye davetiye çıkartıyor. Önlenemeyen bir hızla artan obezite, diğer hastalıkları beraberinde getiriyor. Obezite, özellikle 60-65 yaş ve üzeri kişilerde daha fazla risk oluşturuyor. Yapılan incelemeler, Vücut Kitle İndeksi 45'ten büyük olan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskinin yüksek olduğunu gösteriyor. Medicana Hastanesi doktorlarından Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Atabey, nun beyin damarlarında tıkanmaya yol açtığına değiniyor. Obeziteden kaynaklanan depresyon vakalarının özellikle kadınları etkilediğini de belirten Op. Dr. Atabey, yaşlılık dönemlerinde Alzheimer gibi kötü hastalıklara yakalanmamak için aşırı kilo sorununun daha çok ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. "Obezite hastalığının başta beynimiz olmak üzere birçok hastalığa neden olmasından dolayı tedavi sürecine geç kalınmaması gerekmektedir" ifadesini kullanıyor.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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