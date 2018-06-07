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'den kritik uyarı

den yapılan açıklamada, ve Edirne'de gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirildi.

Meteorolojiden kritik uyarı

'da gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saat 20.00'ye kadar Ankara'nın merkezi ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

EDİRNE İÇİN DE SAĞANAK UYARISI

Edirne il merkezi ve kuzey ilçeleri için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bugün 16.30-19.00 saatleri arasında Edirne il merkezi ve kuzey ilçelerinde (Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa) kuvvetli (15-30 Kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Vatandaşlar, yağış nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 19:31
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