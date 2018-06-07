Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye'nin akıl almaz hikâyesini duyanlar büyük şok yaşadı. Hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu, ben size her şeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim diyerek iddiaları yalanladı.
Öz amcası tarafından 1 yıl boyunca tecavüze uğradı
Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. 13 yaşında, Öz amcası tarafından 1 yıl boyunca tecavüze uğradı. Safiye: 10 yıl boyunca anneme, 1 yıl boyunca bana tecavüz eden öz amcam Osman Çolakoğlu idam edilsin!
Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için Esra Erol'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz amcası Osman Çolakoğlu'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye'nin akıl almaz hikâyesini duyanlar büyük şok yaşadı. Hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu, ben size her şeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim diyerek iddiaları yalanladı.
Etiketler: Esra Erol , Osman Çolakoğlu
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