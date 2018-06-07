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Öz amcası tarafından 1 yıl boyunca tecavüze uğradı

Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için 'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. 13 yaşında, Öz amcası tarafından 1 yıl boyunca tecavüze uğradı. Safiye: 10 yıl boyunca anneme, 1 yıl boyunca bana tecavüz eden öz amcam idam edilsin!



Kayıp olan annesi Nurşen'i bulmak için 'da programına başvuran Safiye'nin, hayat hikâyesi izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Öz amcası 'nun tecavüzüne uğradığını iddia eden Safiye'nin akıl almaz hikâyesini duyanlar büyük şok yaşadı. Hem kendi öz kızına hem de öz yeğenine tecavüz ettiği iddia edilen Osman Çolakoğlu, ben size her şeyi anlatmak zorunda değilim, mağdur olan benim diyerek iddiaları yalanladı.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 17:40
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