;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Meteoroloji'den kritik uyarı

'da minibüs ne düştü

'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıkan minibüs, yaklaşık 8 metre yükseklikten okulun bahçesine düştü. Bahçede bulunan öğrenciler neye uğradıklarını şaşırdı

Ankarada minibüs okul bahçesine düştü

Alınan bilgiye göre, Hasan Kaplan idaresindeki minibüs, Çankaya ilçesi Keklik Pınarı Mahallesi 927'nci cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı.

Minibüs, yaklaşık 8 metre yükseklikten İzciler Ortaokulu'nun bahçesine düştü.

Sürücü Kaplan, ters dönen minibüsün içerisinden vatandaşların yardımıyla çıkarken dan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Etiketler: , ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe 21:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar