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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Obezite beynin düşmanı
  2. Prostat büyümesi ailenizin eseri

ve u deneyin

Çilek ve kavunu deneyin
Uzmanlar, prostattan koruyan besinleri, şöyle sıralıyor...
Sarımsak : Selenyum içeren sarımsak ve yumurta, prostat i riskini azaltıyor.
Fındık ve ceviz: Bolca çinko içeriyor. Prostat dokusunu koruyor.
Balık: Süt ve süt ürünleri, yoğurt, tavuk, hindi eti, somon balığı prostat sağlığını destekliyor.
Kırmızı besinler : Likopen deposu sebze meyveler, prostat kanserinden koruyor. Bunların başında domates, karpuz, kuşburnu gibi besinler geliyor.
Meyve- Sebzeler : Kiraz, mango, , brokoli, ıspanak, lahana kanserden koruyor.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe
  • Gazete
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