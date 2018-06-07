Çilek ve kavunu deneyin

Uzmanlar, prostattan koruyan besinleri, şöyle sıralıyor...
Sarımsak : Selenyum içeren sarımsak ve yumurta, prostat kanseri riskini azaltıyor.
Fındık ve ceviz: Bolca çinko içeriyor. Prostat dokusunu koruyor.
Balık: Süt ve süt ürünleri, yoğurt, tavuk, hindi eti, somon balığı prostat sağlığını destekliyor.
Kırmızı besinler : Likopen deposu sebze meyveler, prostat kanserinden koruyor. Bunların başında domates, karpuz, kuşburnu gibi besinler geliyor.
Meyve- Sebzeler : Kiraz, mango, çilek, brokoli, ıspanak, lahana kanserden koruyor.
Sarımsak : Selenyum içeren sarımsak ve yumurta, prostat kanseri riskini azaltıyor.
Fındık ve ceviz: Bolca çinko içeriyor. Prostat dokusunu koruyor.
Balık: Süt ve süt ürünleri, yoğurt, tavuk, hindi eti, somon balığı prostat sağlığını destekliyor.
Kırmızı besinler : Likopen deposu sebze meyveler, prostat kanserinden koruyor. Bunların başında domates, karpuz, kuşburnu gibi besinler geliyor.
Meyve- Sebzeler : Kiraz, mango, çilek, brokoli, ıspanak, lahana kanserden koruyor.
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