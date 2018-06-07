Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında sahte hoca B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.
Cinci hocanın evinden çıkan şeyler şoke etti
Samsun Çarşamba'da insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı iddia edilen sahte hoca kıskıvrak yakalandı.
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