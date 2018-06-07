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Cinci hocanın evinden çıkan şeyler şoke etti

Çarşamba'da insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı iddia edilen sahte hoca kıskıvrak yakalandı.

Cinci hocanın evinden çıkan şeyler şoke etti

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında sahte hoca B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.

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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 08:12
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