Gün içinde en az bir kere çay demleyenlerdenseniz bu haberimiz sizi de ilgilendiriyor. Çay demlemenin de yanlışı mı olur diyorsanız, haberimiz tam size göre. Yapılan araştırmalara göre çay demlerken yapılan yanlışlar kanser gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor. İşte çay demlerken yapılan yanlışlar ve neden olduğu hastalıklar…