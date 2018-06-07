;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek?

ı yanlış demlemek yapıyor

Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden olan ın bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Çay eğer yanlış demlenirse den başlayarak birçok sağlık sorununa yol açabiliyor. Peki ama çay nasıl demlenir? Çay demlemenin püf noktaları nelerdir? Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?

Gün içinde en az bir kere demleyenlerdenseniz bu haberimiz sizi de ilgilendiriyor. Çay demlemenin de yanlışı mı olur diyorsanız, haberimiz tam size göre. Yapılan araştırmalara göre çay demlerken yapılan yanlışlar gibi birçok sağlık sorununa yol açıyor. İşte çay demlerken yapılan yanlışlar ve neden olduğu hastalıklar…

Etiketler: ,
  • 07 Haziran 2018, Perşembe 11:52
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar