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Vatandaş iskân için ne kadar ödeyecek?

Milyonlarca vatandaşın beklediği imar sorunu çözüme kavuşuyor. Müracaatlar yarından itibaren ’e kadar yapılabilecek. Vatandaş yapı kayıt bedeli için ortalama 2 bin 880 lira ödeyecek



13 milyon vatandaşın beklediği yönetmeliği dün 'de yayımlanarak, resmen yürürlüğe girdi. Başvuruların yarın başlayacağı imar barışında yapı kayıt belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Yapı kayıt belgeleri bina ve arsanın metrekareleri ile belediyelerin belirlediği rayiç bedeller üzerinden hesaplanıyor. Buna göre, vatandaş daire başına ortalama 2 bin 880 TL ödeyerek iskânına kavuşabilecek.
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  • 07 Haziran 2018, Perşembe 10:26
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