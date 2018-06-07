;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çayı yanlış demlemek kanser yapıyor

Karaciğerinizdeki sinsi hastalı:

Türkiye’de 19 milyon yağlı karaciğer hastası bulunuyor ve bunun 3,8 milyonu siroz riski taşıyan ‘’ hastası. Hiç belirti vermeden ilerleyen sinsi bir hastalık olan NASH’in henüz bilinen bir ilaç tedavisi bulunmuyor. Prof.Dr. Yusuf Yılmaz, “Önümüzdeki 10-15 yılllık süreçte en önemli sağlık sorunlarımızdan biri NASH hastalığı olacak. Bir an önce toplumsal farkındalık oluşturulmalı” dedi.

, karaciğer yağlanmasının karaciğerde iltihaba yol açtığı, siroza ilerleyebilen bir karaciğer hastalığı. Alkol kullanımı ile ilişkisi yok. Karaciğer yağlanması iltihap ile birlikte seyrediyorsa bu hastalığa NASH deniyor. Hastalığın gerçek nedeni henüz bilinmiyor ama çoğu durumda NASH; yüksek şekerli, yüksek yağlı beslenme ve hareketsiz yaşamın sonucu ve şişmanlık, tip 2 diyabet ve insülin direnci ile yakından ilişkili.

"TÜRKİYE'DE 19 MİLYON YAĞLI KARACİĞER HASTASI BULUNUYOR VE BUNUN 2,5 MİLYONU ÇOCUK"

Ülkemizde 133 bin kişide NASH'e bağlı siroz gelişmiş durumda olduğunu ve bu sayının önümüzdeki 10 yılda 480 bine çıkacağını belirten Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, "NASH sinsi seyreden bir hastalıktır, yani hastalar genellikle ileri evre siroz oluşana kadar hiçbir belirti vermez. Nadiren halsizlik, iyi hissetmeme, karnın sağ üst kısmında huzursuzluk, dolgunluk veya hafif bir ağrıya yol açabilir. Belirti vermemesi hastalığın önemsenmemesine yol açar, teşhisi zorlaşır. Dolayısıyla kişiyi sosyal yaşamından alıkoyması beklenmez. Ancak siroz oluşması durumunda sosyal yaşamı kısıtlanacaktır." dedi.

Etiketler:
  • 07 Haziran 2018, Perşembe 13:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar