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Zayıflamak için yeşil çay içenler dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Zayıflamak için bunu içenler dikkat

Hocam ben çok çay içerim. Kiloluyum. Arkadaşım "Yeşil çay iç" dedi. Doğru mu?

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 08:31
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