İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de Amram Ailesi'ne ait yalıda arama yaptı. Yalıda yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen miğfer, zırh parçaları ve 15 adet objeye el konuldu.