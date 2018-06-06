İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de Amram Ailesi'ne ait yalıda arama yaptı. Yalıda yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen miğfer, zırh parçaları ve 15 adet objeye el konuldu.
Amram ailesine ait yalıda ele geçirilen miğfer ve zırh parçaları Kayı Boyu'na ait çıktı
İstanbul emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer'de Amram Ailesi'ne yönelik yaptığı operasyonda ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Kayı Boyu Beyliği’ne ait olduğu düşünülüyor.
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