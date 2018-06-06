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Amram ailesine ait yalıda ele geçirilen miğfer ve zırh parçaları 'na ait çıktı

İstanbul emniyetine bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sarıyer'de Amram Ailesi'ne yönelik yaptığı operasyonda ele geçirilen bronz döküm miğfer ve zırh parçalarının Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Beyliği’ne ait olduğu düşünülüyor.

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de Amram Ailesi'ne ait yalıda arama yaptı. Yalıda yapılan aramalarda, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen miğfer, zırh parçaları ve 15 adet objeye el konuldu.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 07:37
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