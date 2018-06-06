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uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (6 Haziran 2018 )

Genel Müdürlüğü na ilişkin son tahminleri açıkladı. Bugün yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtilirken özellikle Marmara bölgesine uyarılarda bulunuldu. İşte 6 Haziran Çarşamba hava durumu tahminleri...

verilerine göre bugün Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de hava kapalı olacak. Akdeniz'in doğusu - Hatay bölgelerinde, Güneydoğu'da güneşli hava hakim olacak.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 10:03
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