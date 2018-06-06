Meteoroloji verilerine göre bugün Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de hava kapalı olacak. Akdeniz'in doğusu - Hatay bölgelerinde, Güneydoğu'da güneşli hava hakim olacak.
Meteoroloji uyardı! Bugün hava nasıl olacak? (6 Haziran 2018 hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna ilişkin son tahminleri açıkladı. Bugün yurdun büyük bir bölümünün sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtilirken özellikle Marmara bölgesine uyarılarda bulunuldu. İşte 6 Haziran Çarşamba hava durumu tahminleri...
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