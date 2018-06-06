Meteoroloji verilerine göre bugün Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey bölgelerinde gök gürültülü yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de hava kapalı olacak. Akdeniz'in doğusu - Hatay bölgelerinde, Güneydoğu'da güneşli hava hakim olacak.