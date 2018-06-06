Binlerce ziyaretçi Edirne'ye ‘tava ciğer’ yemeye geliyor





Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne, Ramazan ayında da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtı olarak gösterilen, Mimar Sinan'ın eşsiz şaheseri tarihi Selimiye Camii'ni ziyarete gelen binlerce vatandaş, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer ve biberin de tadına bakmayı ihmal etmiyor.

"SELİMİYE'NİN GÖLGESİNDE TAVA CİĞER KEYFİ"

Dünyada sadece Edirne'ye özgü olan eşsiz lezzet tava ciğer ile oruçlarını açmak için kente gelen ziyaretçiler, muhteşem Selimiye'nin gölgesinde mübarek Ramazan ayının manevi atmosferini doya doya yaşıyor. İftarlarını kentin özel lezzeti olan tava ciğer ile açan ziyaretçiler, teravih namazının ardından şehirden ayrılıyor.