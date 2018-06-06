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şeker deposu çıktı

Kumpir şeker deposu çıktı
Geleneksel bir lezzet olan kumpir, ağızları tatlandırıyor. Yapılan araştırma, bu yemeğin birtakım zararlarını gözler önüne seriyor. Öyle ki deki şeker miktarı, 19 küp şekeri geçiyor! Gazlı içecekler ile aynı oranda şeker bulunduran patatesin bu durumu, tehlikenin boyutunu gösteriyor. Uzmanlar, patatesin obeziteyi de neden olduğunu söylüyor.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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