Geleneksel bir lezzet olan kumpir, ağızları tatlandırıyor. Yapılan araştırma, bu yemeğin birtakım zararlarını gözler önüne seriyor. Öyle ki kumpirdeki şeker miktarı, 19 küp şekeri geçiyor! Gazlı içecekler ile aynı oranda şeker bulunduran patatesin bu durumu, tehlikenin boyutunu gösteriyor. Uzmanlar, patatesin obeziteyi de neden olduğunu söylüyor.
Kumpir şeker deposu çıktı
- 06 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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