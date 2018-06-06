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başınızı tmasın

Dondurma başınızı ağrıtmasın
Günlük hayatta sık karşılaşılan baş sı, hayatı kabusa çeviriyor. Nedeni çoğu zaman bilinmeyen bu ağrılar, hastalıklardan kaynaklanabildiği gibi tüketilen besinlerin ardından da ortaya çıkıyor. Hastane Derindere Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Keriman Oğuz, dondurma veya soğuk içecek tüketildiğinde görülen ani baş ağrısına değiniyor. Bu ağrıyı geçirmek için en iyi yöntemin yedikten sonra ılık bir su içmek olduğunu söylüyor. Küme tipi baş ağrısı olarak adlandırılan bu ağrılar, erkeklerde kadınlara oranla 6 kat daha fazla görülüyor. Tümör ve beyin kanaması durumlarında da baş ağrısı olabileceğini belirten Dr. Oğuz, "Ağrı sırasında vücutta karıncalanma oluyorsa mutlaka doktora gidin" diyor.
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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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