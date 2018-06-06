UBER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

İstanbul'da uygulaması yasaklama tartışmalarıyla birlikte Uber araçlarının turizm bölgelerine yöneldiği iddia edildi. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum'a gelen Uber araçlar nedeniyle taksiciler ve TÜRSAB belgeli vip taşıma araçları mağdur oldu.

