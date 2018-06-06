İstanbul’da yasaklama tartışmaları süren UBER rotayı Bodrum’a çevirdi
İstanbul’da yasaklama tartışmaları süren Uber uygulamasının ardından Uber sürücüleri rotayı Bodrum’a çevirdi. Uber araçların Bodrum’a yönelmesini protesto eden TÜRSAB belgeli sürücüler ise vip araçlarının arkalarına “Uber’e hayır” yazısı yazdırdı. Taşıma belgesi ve TÜRSAB üyesi olan acente yetkililerinin Uber yaptığı tespit edilirse belgeleri ve üyeliklerinin iptal olacağı da açıklandı.
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