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’da yasaklama tartışmaları süren rotayı ’a çevirdi

’da yasaklama tartışmaları süren uygulamasının ardından Uber sürücüleri rotayı ’a çevirdi. Uber araçların Bodrum’a yönelmesini protesto eden belgeli sürücüler ise vip araçlarının arkalarına “Uber’e hayır” yazısı yazdırdı. Taşıma belgesi ve TÜRSAB üyesi olan acente yetkililerinin Uber yaptığı tespit edilirse belgeleri ve üyeliklerinin iptal olacağı da açıklandı.

UBER'E ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

'da uygulaması yasaklama tartışmalarıyla birlikte araçlarının bölgelerine yöneldiği iddia edildi. Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte 'a gelen Uber araçlar nedeniyle taksiciler ve belgeli vip taşıma araçları mağdur oldu.

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  • 06 Haziran 2018, Çarşamba 18:33
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