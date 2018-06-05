Kiraz güç verir karpuzu abartmayın

Yaz meyveleri iştah kabartıyor. Ancak uzmanlar, mevsim meyvelerini tüketirken ölçülü davranılması gerektiğini söylüyor. Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz; karpuz, şeftali, kiraz gibi meyvelerin kanserden koruduğunu belirtiyor. Pazar tezgahlarını süsleyen mevsim meyvelerinin faydalarını sıralıyor:
Yenidünya: Düşük kalorisi ile tok tutuyor. Sakinleştiriyor.
Erik: Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırıyor. Kabızlığı bitiriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Tansiyonu dengeliyor.
Kayısı: Ciltteki yağlanmayı azaltıyor. Bağırsakları çalıştırıyor.
Şeftali: Lifli içeriği ile kolesterolü dengeliyor. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Gözleri besliyor. Gut ve eklem rahatsızlıklarına şifa oluyor.
Kiraz: Tok tutuyor. İltihapları azaltıyor. Melatonin salgısını artırıp rahat bir uyku sağlıyor. Kolesterolü dengeliyor. C vitamini ile bağışıklığı güçlendiriyor.
Karpuz: Zengin lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırıyor. Ancak glisemik indeksi fazla olduğundan kan şekerini hızlı yükseliyor. Bu nedenle ölçülü tüketmek gerekiyor. Kiraz, glisemik indeksi düşük olduğundan karpuza göre daha rahat tüketilebiliyor.
Yenidünya: Düşük kalorisi ile tok tutuyor. Sakinleştiriyor.
Erik: Lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırıyor. Kabızlığı bitiriyor. Kötü kolesterolü düşürüyor. Tansiyonu dengeliyor.
Kayısı: Ciltteki yağlanmayı azaltıyor. Bağırsakları çalıştırıyor.
Şeftali: Lifli içeriği ile kolesterolü dengeliyor. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Gözleri besliyor. Gut ve eklem rahatsızlıklarına şifa oluyor.
Kiraz: Tok tutuyor. İltihapları azaltıyor. Melatonin salgısını artırıp rahat bir uyku sağlıyor. Kolesterolü dengeliyor. C vitamini ile bağışıklığı güçlendiriyor.
Karpuz: Zengin lifli içeriği ile bağırsakları çalıştırıyor. Ancak glisemik indeksi fazla olduğundan kan şekerini hızlı yükseliyor. Bu nedenle ölçülü tüketmek gerekiyor. Kiraz, glisemik indeksi düşük olduğundan karpuza göre daha rahat tüketilebiliyor.
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