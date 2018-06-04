'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın tarafından kurulan ve binlerce kişinin dolandırılmasına yol açan Çiftlik Bank ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunun detayları ortaya çıktı.
Yüz binlerce mağdurun beklediği rapor ortaya çıktı! Çiftlik Bank'ta paralar geri ödenecek mi?
Yüz binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank sistemiyle ilgili hazırlanan rapor tamamlandı. Mağdurların yatırdıkları ücretleri geri alıp alamayacağının detayları raporda yer aldı.
Etiketler: Çiftlik Bank , Türkiye
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