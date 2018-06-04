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Yüz binlerce mağdurun beklediği rapor ortaya çıktı! 'ta paralar geri ödenecek mi?

Yüz binlerce kişinin dolandırıldığı sistemiyle ilgili hazırlanan rapor tamamlandı. Mağdurların yatırdıkları ücretleri geri alıp alamayacağının detayları raporda yer aldı.

'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın tarafından kurulan ve binlerce kişinin dolandırılmasına yol açan ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunun detayları ortaya çıktı.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 10:24
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