İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu.
Meteoroloji gün verdi uyardı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran 2018 hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerine ilişkin son verileri yayınladı. Salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkisini göstereceği tahmin edilirken, yağışın cumaya kadar süreceği belirtildi. İşte 4 Haziran Pazartesi hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
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