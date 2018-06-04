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gün verdi uyardı! Bugün hava nasıl olacak? 4 Haziran 2018 tahminleri

Genel Müdürlüğü tahminlerine ilişkin son verileri yayınladı. Salı gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak yağışın etkisini göstereceği tahmin edilirken, yağışın cumaya kadar süreceği belirtildi. İşte 4 Haziran Pazartesi hava durumu tahminleri...

İstanbul'da hafta sonu güneşli hava etkili oldu. Bazı bölgelerde sağanak yağış etkili olsa da yurdun çoğu bölgesinde güneşli hava etkisini gösteriyordu.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 08:52
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