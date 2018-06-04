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nerede çekildi?

1976 yılı yapımı filmi, 70'li yıllarda art arda çekilen Yeşilçam komedi filmlerinin arasında yer alıyor. Tosun Paşa filmi tarihi bir komedi olarak Türk sinemasında sık yer bulmayan bir türün üyesi olarak öne çıkıyor.

'ın Türk sinemasına hediye ettiği Şaban karakteri ve Türk sinemasının en sevilen oyuncularından oluşan güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı nerede çekildi, kimler hangi roldeydi, hatırlayalım.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 11:11
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