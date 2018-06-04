Kemal Sunal'ın Türk sinemasına hediye ettiği Şaban karakteri ve Türk sinemasının en sevilen oyuncularından oluşan güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Tosun Paşa nerede çekildi, kimler hangi roldeydi, hatırlayalım.
Tosun Paşa nerede çekildi?
1976 yılı yapımı Tosun Paşa filmi, 70'li yıllarda art arda çekilen Yeşilçam komedi filmlerinin arasında yer alıyor. Tosun Paşa filmi tarihi bir komedi olarak Türk sinemasında sık yer bulmayan bir türün üyesi olarak öne çıkıyor.
Etiketler: Tosun Paşa , KEMAL SUNAL , Şener Şen , Müjde Ar , Yavuz Turgul , Yeşil Vadi
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