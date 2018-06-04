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Kalp hastası olanlar Ramazan ayına dikkat

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Kalp hastası olanlar Ramazan ayına dikkat

Nafiz Hocam, eşimle ilişkimiz 7-8 dakika sürüyor. Ben rahatlasam da eşimde aynı hali görmüyorum. Moralim bozuk. Bu erken boşalma mı?

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 07:54
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