Pazar günü İstanbul'da bir AVM'nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, UBER aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti.
UBER'lere ceza yağdı! UBER kullanmanın cezası ne kadar?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri başlatılan denetimler sonucunda UBER olduğu tespit edilen araçlara ve yolcularına ceza yağdırdı.
Etiketler: Uber
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