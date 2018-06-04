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'lere ceza yağdı! UBER kullanmanın cezası ne kadar?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik şube ekipleri başlatılan denetimler sonucunda olduğu tespit edilen araçlara ve yolcularına ceza yağdırdı.

Pazar günü İstanbul'da bir AVM'nin önünde uygulama yapan sivil trafik ekipleri, aracı olduğunu tespit ettikleri sürücüleri durdurarak ceza kesti.

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  • 04 Haziran 2018, Pazartesi 07:21
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