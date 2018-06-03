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Yeşilçam’ın usta sanatçısı hayatını kaybetti! (Selahattin Fırat kimdir?)

Yeşilçam’ın usta oyuncularından hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı , Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat’ın vefat ettiğini duyurdu. Acı haberi Twitter adresinden duyuran ses sanatçısı Onur Akay, ünlü oyuncunun 2015 yılında da a kaldırıldığını duyurmuştu

Yeşilçam’ın usta sanatçısı hayatını kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncularından hayatını kaybetti. Acı haberi Twitter adresinden duyuran ses sanatçısı , ünlü oyuncunun 2015 yılında da a kaldırıldığını duyurmuştu.

Akay, " filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat'ı kaybettik. 2015 yılında yoğun bakıma kaldırıldığını duyurmuştum. Daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Maalesef acı haber bu sabah geldi. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullanarak usta oyuncunun son fotoğraflarından birini de paylaştı.

SELAHATTİN FIRAT KİMDİR?

1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları ise:

Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.

Yer aldığı filmlerden bazıları:

Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008

İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006

Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Dede) TV Dizisi
2002

Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000

Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000

Hemşo Hemşo 2000

Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000

Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999

Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994

Gülcan-3 TV Filmi 1994

Gülcan-2 TV Filmi 1994

Gülcan-1 TV Filmi 1994

Kurdoğlu-2 / Sancağın Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu (...) TV Dizisi
1992

Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992

Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990

Bombacı (Prodüktör) Sinema Filmi 1988

Yakışıklı Sinema Filmi 1987

Gramofon Avrat (Osman) Sinema Filmi 1987

Perihan Abla TV Dizisi 1986

Namus Sözü (Davut) Sinema Filmi 1986

Milyarder (Kuyumcu Vecdi ) Sinema Filmi 1986

Atla Gel Şaban (Selahattin) Sinema Filmi 1984

Tokatçı (Deli Sait) Sinema Filmi 1983

Kılıbık (Bekçi) Sinema Filmi 1983

Yedi Bela Hüsnü (Suat) Sinema Filmi 1982

Üç Kağıtçı (Doktor) Sinema Filmi 1981

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 09:42
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