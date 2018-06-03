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efsanesi bitiyor mu? Bilim insanları paça çorbası ve balığını karşılaştırdı

Türk bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre çorbasının kemiğe faydası olmadığı ortaya çıktı. Aksine paça çorbasının fazla tüketilmesi haline karaciğer ve böbreğe zarar verdiği, tansiyonu yükselttiği de belirlendi. Uzmanlar paça çorbasının aksine kemiklere balığının derisinde bulunan kolajen peptit maddesinin iyi geldiği görüşünde birleşti

Halk arasında kemik sağlığı açısından çok faydalı olduğu bilinen çorbası meğer kemiğe faydalı değilmiş. Türk bilim insanlarının tıp literatürüne giren çalışması sonucu halk arasında yüzlerce yıldır yaygın olan "kemiğe iyi gelir" bilgisinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Araştırma, paça çorbasının kemiklere faydası olmadığını, aksine fazla tüketildiğinde karaciğer, böbreklere zarar verdiğini tansiyonu yükselttiğini ortaya koydu.

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 10:38
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