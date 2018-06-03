Halk arasında kemik sağlığı açısından çok faydalı olduğu bilinen paça çorbası meğer kemiğe faydalı değilmiş. Türk bilim insanlarının tıp literatürüne giren çalışması sonucu halk arasında yüzlerce yıldır yaygın olan "kemiğe iyi gelir" bilgisinin yanlış olduğunu ortaya koydu. Araştırma, paça çorbasının kemiklere faydası olmadığını, aksine fazla tüketildiğinde karaciğer, böbreklere zarar verdiğini tansiyonu yükselttiğini ortaya koydu.