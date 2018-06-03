Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte sıcak havaların en büyük sorunu olan böcekler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Yaz aylarını rahat bir biçimde geçirmek istiyorsanız önerilerimize kulak verin. İşte böcekleri evinizden kovacak o etkili karışım…