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  1. Taksilere D Segmenti şartı geldi, renkleri turkuaz ve siyah olacak

Yaz aylarının kabusu leri bu yöntemle evinizden uzak tutun

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte sıcak havaların en büyük sorunu olan böcekler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Yaz aylarını rahat bir biçimde geçirmek istiyorsanız önerilerimize kulak verin. İşte böcekleri evinizden kovacak o etkili karışım…

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  • 03 Haziran 2018, Pazar 09:39
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